ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (фото)

Украина, Суббота 26 октября 2024 21:22
UA EN RU
В Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (фото) Фото: в Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (CAFwithUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Украину отправили партию новых канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV. Снабжение техники произойдет из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединенной целевой группы Вооруженных сил Канада-Украина (Operation UNIFIER).

На своем канале в социальной сети Х Operation UNIFIER заявили, что партия новых канадских бронетранспортеров будет в медицинском исполнении.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земле", - говорилось в заявлении организации.

Фото: в Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (CAFwithUkraine)

Напомним, что о планах передачи этих машин стало известно еще в сентябре 2024 года.

Тогда Премьер Канады Джастин Трюдо во время визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2023 заявил, что Оттава в течение трех лет инвестирует 650 млн долларов, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады Украина должна была получить этим летом.

Но сначала машины были отправлены в Германию, чтобы украинские экипажи могли пройти на них учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война России против Украины
NEWS
В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ
В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция