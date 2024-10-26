В Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединенной целевой группы Вооруженных сил Канада-Украина (Operation UNIFIER).

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земле", - говорилось в заявлении организации.

На своем канале в социальной сети Х Operation UNIFIER заявили, что партия новых канадских бронетранспортеров будет в медицинском исполнении.

Напомним, что о планах передачи этих машин стало известно еще в сентябре 2024 года.

Тогда Премьер Канады Джастин Трюдо во время визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2023 заявил, что Оттава в течение трех лет инвестирует 650 млн долларов, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады Украина должна была получить этим летом.

Но сначала машины были отправлены в Германию, чтобы украинские экипажи могли пройти на них учения.

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