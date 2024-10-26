В Україну відправили партію бронетранспортерів LAV (фото)

В Україну відправили партію нових канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Постачання техніки відбудеться з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву об’єднаної цільової групи Збройних сил Канада-Україна (Operation UNIFIER).

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", - йшлось в заяві організації.

На своєму каналі в соціальній мережі Х Operation UNIFIER заявили, що партію нових канадських бронетранспортерів буде в медичному виконанні.

Нагадаємо, що про плани щодо передачі цих машин стало відомо ще у вересні 2024 року.

Тоді Прем’єр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2023 року заявив, що Оттава протягом трьох років інвестує 650 млн доларів, щоб надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва.

Перші 10 з 50 бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади Україна мала отримати цього літа.

Але спершу машини були відправлені до Німеччини, щоб українські екіпажі могли пройти на них навчання.

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