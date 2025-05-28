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Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилось

Среда 28 мая 2025 14:06
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Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилось Ухудшение погодных условий может быть опасным для водителей (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева предупредила жителей и гостей столицы и Киевской области о существенном ухудшении погодных условий в ближайшее время. Водителям дали также ряд важных советов - чтобы поездка в непогоду была безопасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Как ездить во время непогоды безопасно: советы полиции

В последнее время столичный регион регулярно "накрывают" дожди и грозы. Это существенно затрудняет движение транспорта по дорогам города и на трассе, ведь:

  • ухудшается видимость;
  • увеличивается тормозной путь;
  • в случае резкого маневра - авто может занести.

Исходя из этого, украинцев призвали всегда учитывать осложнения погодных условий и придерживаться полезных советов, чтобы поездка в непогоду была безопасной:

  • включать ближний свет фар;
  • соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами;
  • выбирать безопасную скорость;
  • если возникла необходимость остановиться - снижать скорость постепенно;
  • не делать резких маневров;
  • если дождь такой силы, что транспорт, который едет впереди, теряется из поля зрения - останавливаться на обочине и обязательно включать аварийную сигнализацию.

"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне - звоните по спецлинии "112". Будьте внимательны за рулем и учитывайте погодные условия. Безопасных вам поездок", - подытожили в Патрульной полиции.

Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилосьПолиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилосьПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Прогноз погоды в Киеве и в области

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления вероятны в Киеве и в Киевской области:

  • в ближайшее время;
  • до конца суток 28 мая.

Речь идет о грозе.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилосьПрогноз погоды до конца суток 28 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда закончатся дожди и что происходит с погодой в Украине.

Читайте также, каким может быть первый месяц лета - июнь, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра.

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