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Жара до +36 и сильные ливни с градом: какая погода ожидает Украину завтра

Вторник 15 июля 2025 14:49
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Жара до +36 и сильные ливни с градом: какая погода ожидает Украину завтра Фото: синоптики предупредили о ливнях с градом (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

16 июля большинство регионов Украины охватит сильная жара, но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое похолодание и мощные ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

В западных областях уже 16 июля пройдут дожди с грозами, которые местами могут сопровождаться шквалами и градом.

Этот фронт постепенно будет продвигаться на восток - осадки ожидаются также на Житомирщине, Киевщине, Черкасщине и Одесщине.

На остальной территории Украины пока удерживается жаркая и сухая погода:

  • Юг, Восток, Днепропетровщина: +30...+36°C
  • Север: +28...+30°C
  • Центр: +27...+31°C
  • Запад: +22...+27°C

Во второй половине недели, по данным синоптиков, температура снизится во многих регионах, в том числе в столице, что станет облегчением после длительной жары.

В южных и восточных областях Украины жаркая воздушная масса останется даже после 18 июля, поэтому настоящее охлаждение здесь ожидается несколько позже.

Погода в Киеве

В столице завтра, 16 июля, сохранится сухая и жаркая погода: температура в течение дня +27...+30°C. Небольшой локальный грозовой дождь возможен лишь вечером среды.

А вот уже в четверг-пятницу, 18-19 июля, в Киев доберется холодный фронт - ожидаются сильные ливни и снижение температуры до +18...+22°C.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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