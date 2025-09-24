Украину разделили дожди и жара: прогноз на 24 сентября

Сегодня, 24-го сентября, дожди сместятся, осадки возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12+16 градусов. Даже не верится", - говорится в прогнозе Диденко.

В среду теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях - +20+27 градусов, на Луганщине до +29 градусов. Однако 25 сентября похолодает и там.

В Киеве сегодня резко похолодает - увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

Синоптик также уточнила, что 25-го сентября прояснится небо на севере, а 26-27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков.