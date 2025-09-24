ua en ru
Україну розділили дощі й спека: прогноз на 24 вересня

Середа 24 вересня 2025 07:00
Україну розділили дощі й спека: прогноз на 24 вересня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 24 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 24-го вересня, дощі змістяться, опади можливі на півночі України та подекуди в центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12+16 градусів. Аж не віриться", - йдеться у прогнозі Діденко.

У середу тепла погода ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях - +20+27 градусів, на Луганщині до +29 градусів. Проте 25 вересня похолоднішає і там.

У Києві сьогодні різко похолоднішає - збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.

Синоптик також уточнила, що 25-го вересня проясниться небо на півночі, а 26–27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи.

Вночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків.

Раніше ми писали про те, що 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг. Тоді ж у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки

