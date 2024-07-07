В Украину придет "адская" жара. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

"Чрезвычайная жара ожидается в Украине на следующей неделе. В дневные часы максимум будет достигать +33...+39, местами до +40 градусов!" – рассказала синоптик Наталка Диденко.

Ниже, по ее данным, будут градусы только в западных областях Украины.

Прогноз погоды на начало рабочей недели

В понедельник, 8 июля, дожди пройдут в западной части Украины - Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области, а также на востоке - в Донецкой и Луганской областях. Дожди будут сопровождать грозы.

Холоднее всего ночью на севере, а также в Черновицкой и Винницкой областях - +15...+17 градусов. Теплее всего ночью будет на юге - Одесская, Херсонская области и Крым +22...+24 градусов.

Днем показатели температуры приблизятся к +37 градусам: в Крыму, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Холоднее всего днем ​​будет на Волыни - +26...+28 градусов.

В Киеве без осадков. Днем +29...+31 градусов, ночью +15...+17 градусов.

Погода в Украине 8 июля (meteo.gov.ua)

Во вторник, 9 июля, дожди пройдут в части регионов Украины - Закарпатье, Прикарпатье, Львовская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. Всюду осадки пройдут с грозами.

Ночью прохладнее всего будет в Житомирской, Волынской и Ровенской областях - +16…+18 градусов. Днем жарче всего будет в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму - до +37 градусов. Прохладнее всего будет во Львовской области и на Волыни - +26...+28 градусов.

В Киеве 9 июля без осадков, днем ​​до +32 градусов, ночью - до +20.

Погода в Украине 9 июля (meteo.gov.ua)

В среду, 10 июля, в Украине осадков не будет. Температура будет похожей, до +37 градусов, что и во вторник, 9 июля, причем "печь" будет в тех же регионах, что и днем ​​раньше. Прохладнее днем ​​будет в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областях, +27...+29 градусов.

Ночью температура будет максимальной в Николаевской области, до +26 градусов. Холоднее всего будет на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях - +16...+18.

В Киеве снова без осадков, днем ​​до +32, ночью – до +20 градусов.

Погода в Украине 10 июля (meteo.gov.ua)

"Эпицентр" жары: конец рабочей недели - до +40

В четверг, 11 июля, дожди "зацепят" запад Украины - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Черновицкая области. Несмотря на осадки, днем ​​здесь будет до +33 градусов.

В общей сложности, четверг можно назвать "адским" днем, потому что местами ожидается ​​до +35...+37 градусов. А именно: Черновицкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области. А вот в Николаевской и Херсонской области - до +40 градусов! Даже в Крыму будет до +34.

Холоднее всего будет на западе и в Черниговской области - днем ​​до +32 градусов. В Киеве - без осадков, днем ​​до +34, ночью – до +22 градусов.

Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)

В пятницу, 12 июля, Украину продолжит накрывать жара, а дождей совсем не ожидается. Повсеместно будет очень жарко, максимально – в Николаевской, Херсонской областях – до +39 градусов!

Холоднее всего днем ​​будет в ряде регионов на западе и в Черниговской области, до +32 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне +18…+21 градусов в зависимости от региона. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области, до +26.

В Киеве без осадков, днем ​​до +34 градусов, ночью – до +22 градусов.

Погода в Украине 12 июля (meteo.gov.ua)

Как долго будет держаться жара?

По словам синоптика Наталки Диденко, жара еще будет держаться и дальше, после 15 июля.