В Украину придет "адская" жара. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Со следующей недели в Украину придет настоящая жара, местами ожидается до +40 градусов! При этом такие рекордные "плюсы" будут держаться довольно долго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, Укргидрометцентр.
"Чрезвычайная жара ожидается в Украине на следующей неделе. В дневные часы максимум будет достигать +33...+39, местами до +40 градусов!" – рассказала синоптик Наталка Диденко.
Ниже, по ее данным, будут градусы только в западных областях Украины.
В понедельник, 8 июля, дожди пройдут в западной части Украины - Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области, а также на востоке - в Донецкой и Луганской областях. Дожди будут сопровождать грозы.
Холоднее всего ночью на севере, а также в Черновицкой и Винницкой областях - +15...+17 градусов. Теплее всего ночью будет на юге - Одесская, Херсонская области и Крым +22...+24 градусов.
Днем показатели температуры приблизятся к +37 градусам: в Крыму, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Холоднее всего днем будет на Волыни - +26...+28 градусов.
В Киеве без осадков. Днем +29...+31 градусов, ночью +15...+17 градусов.
Погода в Украине 8 июля (meteo.gov.ua)
Во вторник, 9 июля, дожди пройдут в части регионов Украины - Закарпатье, Прикарпатье, Львовская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. Всюду осадки пройдут с грозами.
Ночью прохладнее всего будет в Житомирской, Волынской и Ровенской областях - +16…+18 градусов. Днем жарче всего будет в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму - до +37 градусов. Прохладнее всего будет во Львовской области и на Волыни - +26...+28 градусов.
В Киеве 9 июля без осадков, днем до +32 градусов, ночью - до +20.
Погода в Украине 9 июля (meteo.gov.ua)
В среду, 10 июля, в Украине осадков не будет. Температура будет похожей, до +37 градусов, что и во вторник, 9 июля, причем "печь" будет в тех же регионах, что и днем раньше. Прохладнее днем будет в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областях, +27...+29 градусов.
Ночью температура будет максимальной в Николаевской области, до +26 градусов. Холоднее всего будет на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях - +16...+18.
В Киеве снова без осадков, днем до +32, ночью – до +20 градусов.
Погода в Украине 10 июля (meteo.gov.ua)
В четверг, 11 июля, дожди "зацепят" запад Украины - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Черновицкая области. Несмотря на осадки, днем здесь будет до +33 градусов.
В общей сложности, четверг можно назвать "адским" днем, потому что местами ожидается до +35...+37 градусов. А именно: Черновицкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области. А вот в Николаевской и Херсонской области - до +40 градусов! Даже в Крыму будет до +34.
Холоднее всего будет на западе и в Черниговской области - днем до +32 градусов. В Киеве - без осадков, днем до +34, ночью – до +22 градусов.
Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)
В пятницу, 12 июля, Украину продолжит накрывать жара, а дождей совсем не ожидается. Повсеместно будет очень жарко, максимально – в Николаевской, Херсонской областях – до +39 градусов!
Холоднее всего днем будет в ряде регионов на западе и в Черниговской области, до +32 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне +18…+21 градусов в зависимости от региона. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области, до +26.
В Киеве без осадков, днем до +34 градусов, ночью – до +22 градусов.
Погода в Украине 12 июля (meteo.gov.ua)
По словам синоптика Наталки Диденко, жара еще будет держаться и дальше, после 15 июля.
Отметим, что синоптики предупреждали о жаре еще на этой неделе.
Они били тревогу, рекомендуя людям пожилого возраста в этот период бывать на солнце как можно меньше и максимально защищаться от ожогов, попадая под лучи.
Хотя не стоит и не паниковать, а следует уравновешенно относиться к любой информации о жаре, особенно это касается фейков - о "все сгорит" и "все пропало".
Добавим, что жара плохо влияет и на водоемы. Подробнее об их состоянии – в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.