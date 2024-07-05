Экстремальная жара. Синоптик предостерегла от манипуляций и рассказала, где будет прохладнее всего

В ближайшие выходные и на следующей неделе большинство экспертов прогнозируют мощную жару как в ряде стран Европы, так и в Украине.

РБК-Украина рассказывает, действительно ли в Украине продлится жара, в каких регионах может быть наиболее прохладно, а также какой именно погоды ожидать украинцам в ближайшие дни.

Правда ли, что в Украине продлится жара

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение следующей недели в Украине действительно будет продолжаться сильная жара.

Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками.

"Доминировать будет сухая погода с высокой пожарной опасностью", - уточнила эксперт.

Максимальная температура воздуха составит:

местами, вероятно, до 40 градусов выше нуля

на юге, востоке и во многих центральных областях - 35-39 градусов выше нуля.

на остальных территориях - 33-37 градусов выше нуля

Погодные условия в Европе по состоянию на 11 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где может быть прохладнее всего

Эксперт отметила, что на фоне прогнозов и уже имеющейся сильной жары "в сомнительных соцсетях усиливаются манипуляции": "все пропало", "все сгорит", "в Киеве +40 и за +40" и вообще "Аравийский полуостров, включая Сахару, плавно перетечет на территорию Украины".

"Пожалуйста, не поддавайтесь. Нам и своей жары, украинской, хватит", - подчеркнула синоптик.

Она рекомендовала иметь под рукой запас воды, избегать порчи продуктов и пищевых отравлений, внимательно следить за детьми и пожилыми людьми, а также находиться по возможности подальше от асфальта - ближе к тени, природе и водным объектам.

Кроме того, Диденко отметила, что на следующей неделе наиболее прохладными будут западные регионы Украины.

"На следующей неделе в большинстве областей Украины, кроме западных, будет царить сильная жара", - подчеркнула она.

Прогноз Диденко насчет жары (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

К какой температуре готовиться в выходные дни

Метеоролог добавила, что в выходные дни - в течение 6-7 июля - в Украине будет сухо и солнечно.

Немного позже она уточнила, что в субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной.

"Осядут немного градусы даже в восточной части. То есть там все равно будет жара, однако +35+37 ненадолго изменятся на +30+32 градуса", - рассказала эксперт.

В то же время в большинстве областей 6 июля предполагается 26-29 градусов по Цельсию.

Самым жарким будет оставаться юг Украины с 30-35 градусами выше нуля.

В воскресенье, по информации синоптика, жара снова охватит всю территорию Украины. Температура воздуха будет достигать 30-35 градусов по Цельсию.

Несколько прохладнее 7 июля может быть в северных областях и в Киеве, где температура будет составлять 26-29 градусов выше нуля.

"Доминирование антициклона сделает невозможным какие-либо серьезные осадки. На выходных будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью", - отметила синоптик.

Прогноз Диденко на выходные (скриншот: facebook.com/tala.didenko)