Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Гидрологический режим некоторых рек оказывает существенное влияние на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения Украины. Учитывая это, недавно была проведена оперативная оценка водности основных рек нашего государства за июнь 2024 года - на фоне погодных условий и военных вызовов.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает, в каких реках Украины воды сейчас слишком мало, а где - наоборот, слишком много.

В каких реках воды меньше нормы Согласно информации Укргидрометцентра, существенное маловодие (гидрологическая засуха) установилось на реке Уборть (в суббассейне Припяти). Ее водность по состоянию на момент исследования равнялась 18% от нормы июня. Близкой к критериям маловодия (25-24%) водность наблюдалась на реке Прут (в створах действующего гидрологического поста Черновцы) и на реке Синюха в бассейне Южного Буга (пост Синюхин Брод). Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась: на реках Стоход и Случь (притоки Припяти)

на боковом притоке в Кременчугское водохранилище

на реках Тетерев, Рось, Ворскла (притоки Среднего Днепра)

на Днестре (участок "Галич - Залещики")

по Днестровскому водохранилищу

на Тисе (пост Рахов)

на участке Южного Буга "Подгорье - Александровка" Меньше нормы (55-76%) водность отмечалась также: на Припяти (пост Любязь)

на ее притоках - реках Стырь и Горынь

на боковом притоке в Каменское водохранилище

на реке Сула

на реке Псел (приток Среднего Днепра)

на реке Орель (приток Нижнего Днепра)

на Северском Донце (пост Чугуев)

на Тисе и Латорице (суббассейн Тисы)

на Южном Буге (пост Тростянчик)

на Дунае (пост Измаил) Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC) В каких реках уровень воды близок к норме Близкой к норме (84-126%) водность в течение июня наблюдалась: на устьевом участке Припяти

на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)

на участке Десны "Чернигов - Летки"

на Сейме (пост Мутин)

на притоке в Киевское и Днепровское водохранилища

на притоке Среднего Днепра реке Самара (пост Кочережки)

на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"

на притоке Днестра на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное)

на Западном Буге (пост Каменка Бужская)

на Дунае (пост Рени) В каких реках Украины воды больше нормы Больше нормы (130-254%) водность, согласно информации Укргидрометцентра, наблюдалась в июне 2024 года: на Десне (пост Разлеты)

на Ингульце (пост Кривой Рог)

на Уже (пост Ужгород)

на Ингуле (пост Кропивницкий)