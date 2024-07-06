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Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Суббота 06 июля 2024 17:15
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Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая В некоторых реках может наблюдаться "цветение" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Гидрологический режим некоторых рек оказывает существенное влияние на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения Украины. Учитывая это, недавно была проведена оперативная оценка водности основных рек нашего государства за июнь 2024 года - на фоне погодных условий и военных вызовов.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает, в каких реках Украины воды сейчас слишком мало, а где - наоборот, слишком много.

В каких реках воды меньше нормы

Согласно информации Укргидрометцентра, существенное маловодие (гидрологическая засуха) установилось на реке Уборть (в суббассейне Припяти). Ее водность по состоянию на момент исследования равнялась 18% от нормы июня.

Близкой к критериям маловодия (25-24%) водность наблюдалась на реке Прут (в створах действующего гидрологического поста Черновцы) и на реке Синюха в бассейне Южного Буга (пост Синюхин Брод).

Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась:

  • на реках Стоход и Случь (притоки Припяти)
  • на боковом притоке в Кременчугское водохранилище
  • на реках Тетерев, Рось, Ворскла (притоки Среднего Днепра)
  • на Днестре (участок "Галич - Залещики")
  • по Днестровскому водохранилищу
  • на Тисе (пост Рахов)
  • на участке Южного Буга "Подгорье - Александровка"

Меньше нормы (55-76%) водность отмечалась также:

  • на Припяти (пост Любязь)
  • на ее притоках - реках Стырь и Горынь
  • на боковом притоке в Каменское водохранилище
  • на реке Сула
  • на реке Псел (приток Среднего Днепра)
  • на реке Орель (приток Нижнего Днепра)
  • на Северском Донце (пост Чугуев)
  • на Тисе и Латорице (суббассейн Тисы)
  • на Южном Буге (пост Тростянчик)
  • на Дунае (пост Измаил)

Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках уровень воды близок к норме

Близкой к норме (84-126%) водность в течение июня наблюдалась:

  • на устьевом участке Припяти
  • на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)
  • на участке Десны "Чернигов - Летки"
  • на Сейме (пост Мутин)
  • на притоке в Киевское и Днепровское водохранилища
  • на притоке Среднего Днепра реке Самара (пост Кочережки)
  • на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
  • на притоке Днестра на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное)
  • на Западном Буге (пост Каменка Бужская)
  • на Дунае (пост Рени)

В каких реках Украины воды больше нормы

Больше нормы (130-254%) водность, согласно информации Укргидрометцентра, наблюдалась в июне 2024 года:

  • на Десне (пост Разлеты)
  • на Ингульце (пост Кривой Рог)
  • на Уже (пост Ужгород)
  • на Ингуле (пост Кропивницкий)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.

Читайте также о жизненно важных правилах поведения на воде, которые помогут избежать несчастных случаев.

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