Как жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая
Гидрологический режим некоторых рек оказывает существенное влияние на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения Украины. Учитывая это, недавно была проведена оперативная оценка водности основных рек нашего государства за июнь 2024 года - на фоне погодных условий и военных вызовов.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает, в каких реках Украины воды сейчас слишком мало, а где - наоборот, слишком много.
В каких реках воды меньше нормы
Согласно информации Укргидрометцентра, существенное маловодие (гидрологическая засуха) установилось на реке Уборть (в суббассейне Припяти). Ее водность по состоянию на момент исследования равнялась 18% от нормы июня.
Близкой к критериям маловодия (25-24%) водность наблюдалась на реке Прут (в створах действующего гидрологического поста Черновцы) и на реке Синюха в бассейне Южного Буга (пост Синюхин Брод).
Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась:
- на реках Стоход и Случь (притоки Припяти)
- на боковом притоке в Кременчугское водохранилище
- на реках Тетерев, Рось, Ворскла (притоки Среднего Днепра)
- на Днестре (участок "Галич - Залещики")
- по Днестровскому водохранилищу
- на Тисе (пост Рахов)
- на участке Южного Буга "Подгорье - Александровка"
Меньше нормы (55-76%) водность отмечалась также:
- на Припяти (пост Любязь)
- на ее притоках - реках Стырь и Горынь
- на боковом притоке в Каменское водохранилище
- на реке Сула
- на реке Псел (приток Среднего Днепра)
- на реке Орель (приток Нижнего Днепра)
- на Северском Донце (пост Чугуев)
- на Тисе и Латорице (суббассейн Тисы)
- на Южном Буге (пост Тростянчик)
- на Дунае (пост Измаил)
Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В каких реках уровень воды близок к норме
Близкой к норме (84-126%) водность в течение июня наблюдалась:
- на устьевом участке Припяти
- на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)
- на участке Десны "Чернигов - Летки"
- на Сейме (пост Мутин)
- на притоке в Киевское и Днепровское водохранилища
- на притоке Среднего Днепра реке Самара (пост Кочережки)
- на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
- на притоке Днестра на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное)
- на Западном Буге (пост Каменка Бужская)
- на Дунае (пост Рени)
В каких реках Украины воды больше нормы
Больше нормы (130-254%) водность, согласно информации Укргидрометцентра, наблюдалась в июне 2024 года:
- на Десне (пост Разлеты)
- на Ингульце (пост Кривой Рог)
- на Уже (пост Ужгород)
- на Ингуле (пост Кропивницкий)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
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