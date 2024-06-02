Никакой сметаны! Врачи дали советы на случай солнечных ожогов

Конечно, солнечные ожоги лучше не получать, но лето есть лето. Врачи напомнили, как уберечь себя, что следует делать, а что точно нет, если ожоги таки произошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал " Береги себя ".

Как уберечься от солнечных ожогов?

Перед выходом на улицу каждый день пользуйтесь солнцезащитным кремом. На креме вы увидите отметку SPF, обозначающую фактор защиты от солнца. Большее число SPF означает более сильную защиту. Выбирайте крем от SPF-30 и выше. Важно, чтобы крем защищал от двух типов солнечных лучей: от лучей типа А (UVA) и типа В (UVB). Также обратите внимание, является ли водостойким средством.

Находитесь в тени. Очень простое и эффективное правило. Если летом вы вынуждены долгое время находиться на улице, попробуйте большинство времени быть в холодке, если это возможно.

Носите защитную одежду. Легкая одежда из натуральных тканей, с длинными рукавами, шляпа с широкими полями и солнечные очки — все это очень хорошая защита против солнца. Некоторые изготовители используют ткань, которая защищает от ультрафиолета. Такая одежда будет иметь соответствующую маркировку “UPF”.

Если ожоги случились

Что следует делать при ожогах:

Примите прохладную ванну или душ . Это поможет снизить боль. Осторожно промокните кожу полотенцем, избегайте трения, оставьте кожу немного влажной.

. Это поможет снизить боль. Осторожно промокните кожу полотенцем, избегайте трения, оставьте кожу немного влажной. Нанесите увлажняющий крем . Это поможет удерживать влагу. Лучше "успокаивают" кожу кремы с алоэ или ферментами сои. Если некоторые участки кожи сильно повреждены, проконсультируйтесь у врача относительно применения местных средств с кортикостероидами, например крема или мази с гидрокортизоном.

. Это поможет удерживать влагу. Лучше "успокаивают" кожу кремы с алоэ или ферментами сои. Если некоторые участки кожи сильно повреждены, проконсультируйтесь у врача относительно применения местных средств с кортикостероидами, например крема или мази с гидрокортизоном. Если вы чувствуете сильную боль , безрецептурные обезболивающие, как ибупрофен или парацетамол, могут пригодиться.

, безрецептурные обезболивающие, как ибупрофен или парацетамол, могут пригодиться. Пейте достаточно воды. При ожогах весь организм нуждается в дополнительной жидкости.

Что делать в случае пузырьков

Такой признак свидетельствует, что вы получили ожог второй степени тяжести. Главное в этой ситуации - не повредить пузырьки, дать им зажить самостоятельно.

Также важно понимать, что даже загорелая кожа - это тоже поврежденная кожа. Почему? Дело в том, что организм человека производит пигмент меланин, чтобы защитить глубокие слои кожи от повреждения, в частности от ультрафиолета.

Когда солнечные лучи повреждают кожу, организм вынужден производить еще больше пигмента для защиты. В результате кожа изменяет цвет, приобретает более коричневый оттенок. Так что безопасного загара просто не существует.

Чего не следует делать при ожогах?

Прежде всего, следует отказаться от "бабушкиных методов" - наподобие смазывать кожу сметаной или кефиром. Дело в том, что сметана содержит жир, а жир закупоривает поры. Как следствие - кожа теряет способность охлаждаться. Это может даже усугублять ожог.

Дело в том, что в первое время после ожога важно его охладить – например, подержать под чистой проточной водой. Любые кремы, спреи, мази создают на коже теплоизолирующую пленку, таким образом ухудшая теплообмен. Поэтому такие средства, в том числе декспантенол, можно использовать только через некоторое время после ожога. По крайней мере, после нескольких часов, а лучше - дней. Таким образом, восстанавливающие мази действительно будут эффективными и безопасными.

Так что в итоге нужно использовать:

прохладный душ;

легкий увлажняющий крем;

много жидкости;

безрецептурные обезболивающие.

Не только ожоги

Солнечная жаркая пора может быть опасна не только ожогами, но и солнечным или тепловым ударом. Он может возникнуть в случае долгого пребывания на солнце.

В такие дни важно уделить особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими болезнями, такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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