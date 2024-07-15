Испания передает Украине новую партию танков Leopard 2

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В него входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным.

"Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине в общей сложности 20 таких танков, и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.