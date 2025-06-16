Россияне предлагали обменивать украинских детей на военных, - Зеленский
Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на российских военных. Это вне понимания и международного права.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
"Мы не меняем детей. Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что детей надо возвращать, а не обменивать. Здесь нужно искусство дипломатии и отношения на двустороннем уровне того или иного лидера или государства с россиянами.
"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", - отметил президент.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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