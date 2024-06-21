В Украину вернули еще семерых детей: самому маленькому - 4 месяца

Еще семеро украинских детей, которые проживали на временно оккупированной территории Херсонской области, вернули домой.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Делюсь еще одной радостной новостью - еще семерых детей вернули из пока оккупированных громад Херсонщины", - сообщил он.

По его словам, на территорию Украины вернулись три мальчика и четыре девочки.

"Малышам - от 4 месяцев до 13 лет. Они преодолели долгий и сложный путь. Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь", - отметил Прокудин.