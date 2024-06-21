В Україну повернули ще сімох дітей: найменшій - 4 місяці
Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської области, повернули додому.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Ділюсь ще однією радісною новиною - ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини", - повідомив він.
За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.
"Малечі - від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.
Україна повертає дітей додому
Питання повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія, залишається одним із найактуальніших та найболючіших. За даними української влади, понад 19 тисяч дітей були примусово вивезені з України до Росії.
Уряд докладає всіх зусиль для повернення дітей додому. Створено спеціальну робочу групу, яка координує дії з цього питання. Активно діє Офіс омбудсмена України з прав людини, співпрацюючи з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ.
У квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.
Крім того, нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей разом з родинами.
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