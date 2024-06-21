ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну повернули ще сімох дітей: найменшій - 4 місяці

П'ятниця 21 червня 2024 15:29
UA EN RU
В Україну повернули ще сімох дітей: найменшій - 4 місяці Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської области, повернули додому.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ділюсь ще однією радісною новиною - ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини", - повідомив він.

За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.

"Малечі - від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.

Україна повертає дітей додому

Питання повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія, залишається одним із найактуальніших та найболючіших. За даними української влади, понад 19 тисяч дітей були примусово вивезені з України до Росії.

Уряд докладає всіх зусиль для повернення дітей додому. Створено спеціальну робочу групу, яка координує дії з цього питання. Активно діє Офіс омбудсмена України з прав людини, співпрацюючи з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ.

У квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.

Крім того, нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей разом з родинами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Діти Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України