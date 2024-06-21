В Україну повернули ще сімох дітей: найменшій - 4 місяці

Ще семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території Херсонської области, повернули додому.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ділюсь ще однією радісною новиною - ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини", - повідомив він.

За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.

"Малечі - від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.