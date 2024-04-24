РФ может усилить удары по Украине и изменить цели атак до передачи оружия от США, - ISW
Россия может усилить обстрелы Украины, а также изменить цели атаки, чтобы поразить транспортную инфраструктуру, логистику и военные склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, угрозы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по поводу якобы намерений РФ усилить свою ударную кампанию свидетельствуют о том, что оккупанты могут изменить цели своих атак.
"Российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США", - считают аналитики.
Кроме того, ISW предполагает, что российские войска в ближайшие недели могут усилить наступательные операции до того, как Украине поступит военная помощь США.
"Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, западнее Авдеевки, а также западнее и юго-западнее Донецка указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах", - говорится в отчете.
Аналитики напомнили об атаке на объекты транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и предполагают, что россияне могут повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.
Что происходит на фронте
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась. По его словам, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.
Украинские военные отмечают, что контролируют ситуацию в городе Часов Яр. Но оккупанты не прекращают штурмов.
Обстрелы Украины
Россия почти ежедневно атакует Украину дронами и ракетами разных типов. Оккупанты снова нацелились на энергетику, обстреливают подстанции и тепловые электростанции.
В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией. В ВСУ также считают, что россияне будут усиливать обстрелы Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.