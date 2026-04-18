Пропагандисты РФ спросили Сибигу о встрече с Путиным: ответ попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но тот прячется.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил российским пропагандистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
На полях Анталийского дипломатического форума российские пропагандисты напали на украинскую делегацию с вопросами о возможности встречи Зеленского и Путина.
"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос - почему он прячется?", - ответил Сибига.
Пресс-служба МИД поделилась видео с журналистами.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, но при участии еще двух президентов.
По словам главы МИД Андрея Сибиги, в переговорах должны участвовать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам Зеленский ранее отмечал, что во время следующего раунда переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.