Оттепель накроет Украину: когда потеплеет и где ждать гололед

В среду и четверг, 28-29 января, по всей Украине прогнозируется потепление и ослабление морозов. Температура воздуха повысится, а вместо минусов будут доминировать "нули" и плюсовые значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет температура

По прогнозу, днем 28 и 29 января температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах от 0 до +3 градусов.

На юге ожидается от +3 до +6 градусов, а в Крыму воздух может прогреться до +14 градусов.

Где пройдут осадки

В среду осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя пройдут на севере, западе, в центральных областях и на Харьковщине.

В то же время в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не прогнозируется.



Опасность гололеда

Синоптик предостерегает о гололеде, который местами будет образовываться не только на дорогах и тротуарах, но и на вертикальных поверхностях, что делает его особенно опасным.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ожидается влажная и облачная погода, периодически возможен мокрый снег или дождь. Ситуацию осложнит туман, который будет снижать видимость до 300-500 метров.

Несмотря на это, днем в столице будет относительно тепло - около +1 градуса.

Когда снова похолодает

По словам Наталки Диденко, 30-31 января в Украину начнет поступать новая арктическая воздушная масса, что повлечет очередное похолодание.