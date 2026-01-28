ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Оттепель накроет Украину: когда потеплеет и где ждать гололед

Украина, Среда 28 января 2026 07:00
UA EN RU
Оттепель накроет Украину: когда потеплеет и где ждать гололед Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 28 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду и четверг, 28-29 января, по всей Украине прогнозируется потепление и ослабление морозов. Температура воздуха повысится, а вместо минусов будут доминировать "нули" и плюсовые значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет температура

По прогнозу, днем 28 и 29 января температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах от 0 до +3 градусов.

На юге ожидается от +3 до +6 градусов, а в Крыму воздух может прогреться до +14 градусов.

Где пройдут осадки

В среду осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя пройдут на севере, западе, в центральных областях и на Харьковщине.

В то же время в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не прогнозируется.
Оттепель накроет Украину: когда потеплеет и где ждать гололед

Опасность гололеда

Синоптик предостерегает о гололеде, который местами будет образовываться не только на дорогах и тротуарах, но и на вертикальных поверхностях, что делает его особенно опасным.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ожидается влажная и облачная погода, периодически возможен мокрый снег или дождь. Ситуацию осложнит туман, который будет снижать видимость до 300-500 метров.

Несмотря на это, днем в столице будет относительно тепло - около +1 градуса.

Когда снова похолодает

По словам Наталки Диденко, 30-31 января в Украину начнет поступать новая арктическая воздушная масса, что повлечет очередное похолодание.

По адними синоптиков, в Киеве сегодня ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедица на дорогах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Киеве
Новости
Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ
Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин