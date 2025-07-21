На Украину надвигаются магнитные бури: когда ожидаются опасные даты и как защититься

Магнитные бури во второй половине июля могут вызвать серьезный дискомфорт у метеозависимых людей. С 21 по 25 июля ожидаются несколько дней с повышенной геомагнитной активностью.

Когда ожидается пик магнитной бури и как ослабить ее влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина .

График магнитных бурь с 21 по 25 июля

По данным лабораторий в разных частях мира, наибольшие геомагнитные колебания прогнозируются в такие дни:

21 июля - умеренная буря (уровень G1, индекс Kp 4-5)

22 июля - магнитная буря красного уровня (Kp 5, возможно кратковременное ухудшение самочувствия)

23 июля - пик активности (буря уровня G2, Kp до 6)

24 июля - спад активности, умеренная магнитная буря (Kp 4)

25 июля - снова повышение активности, магнитная буря красного уровня (Kp 5)

Наибольшее влияние ожидается ночью с 22 на 23 июля.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури возникают из-за выбросов корональной массы из Солнца, которые достигают Земли через 1-3 суток. В июле наблюдается повышенная активность на поверхности светила: увеличилось количество пятен и вспышек, что и вызывает серию бурь.

Солнце сейчас находится в фазе пиковой активности 11-летнего цикла, которая продлится до середины 2025 года. Следовательно, магнитные бури до конца года будут частыми.

Как бури влияют на организм

Магнитные бури могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное самочувствие. Особенно чувствительны к изменениям:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

пациенты с вегетососудистой дистонией

люди с хронической усталостью и нарушением сна

беременные женщины

Симптомы, которые могут возникать:

головная боль

повышенное давление или тахикардия

апатия или раздражительность

бессонница или сонливость

общее ощущение "разбитости"

Что делать, чтобы облегчить симптомы

Чтобы пережить период магнитных бурь с минимальным дискомфортом, стоит придерживаться простых советов:

ограничить физические нагрузки в пиковые дни

пить больше воды, избегать алкоголя и кофе

отказаться от тяжелой пищи и переедания

вовремя ложиться спать, желательно до 23:00

меньше пользоваться гаджетами перед сном

проводить время на свежем воздухе в первой половине дня

избегать конфликтов и эмоциональной нагрузки

Также рекомендуется следить за давлением и при необходимости обращаться к врачу.