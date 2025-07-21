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На Украину надвигаются магнитные бури: когда ожидаются опасные даты и как защититься

Понедельник 21 июля 2025 07:00
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На Украину надвигаются магнитные бури: когда ожидаются опасные даты и как защититься Магнитные бури с 21 по 25 июля (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури во второй половине июля могут вызвать серьезный дискомфорт у метеозависимых людей. С 21 по 25 июля ожидаются несколько дней с повышенной геомагнитной активностью.

Когда ожидается пик магнитной бури и как ослабить ее влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина.

График магнитных бурь с 21 по 25 июля

По данным лабораторий в разных частях мира, наибольшие геомагнитные колебания прогнозируются в такие дни:

21 июля - умеренная буря (уровень G1, индекс Kp 4-5)

22 июля - магнитная буря красного уровня (Kp 5, возможно кратковременное ухудшение самочувствия)

23 июля - пик активности (буря уровня G2, Kp до 6)

24 июля - спад активности, умеренная магнитная буря (Kp 4)

25 июля - снова повышение активности, магнитная буря красного уровня (Kp 5)

Наибольшее влияние ожидается ночью с 22 на 23 июля.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури возникают из-за выбросов корональной массы из Солнца, которые достигают Земли через 1-3 суток. В июле наблюдается повышенная активность на поверхности светила: увеличилось количество пятен и вспышек, что и вызывает серию бурь.

Солнце сейчас находится в фазе пиковой активности 11-летнего цикла, которая продлится до середины 2025 года. Следовательно, магнитные бури до конца года будут частыми.

Как бури влияют на организм

Магнитные бури могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное самочувствие. Особенно чувствительны к изменениям:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • пациенты с вегетососудистой дистонией
  • люди с хронической усталостью и нарушением сна
  • беременные женщины

Симптомы, которые могут возникать:

  • головная боль
  • повышенное давление или тахикардия
  • апатия или раздражительность
  • бессонница или сонливость
  • общее ощущение "разбитости"

Что делать, чтобы облегчить симптомы

Чтобы пережить период магнитных бурь с минимальным дискомфортом, стоит придерживаться простых советов:

  • ограничить физические нагрузки в пиковые дни
  • пить больше воды, избегать алкоголя и кофе
  • отказаться от тяжелой пищи и переедания
  • вовремя ложиться спать, желательно до 23:00
  • меньше пользоваться гаджетами перед сном
  • проводить время на свежем воздухе в первой половине дня
  • избегать конфликтов и эмоциональной нагрузки

Также рекомендуется следить за давлением и при необходимости обращаться к врачу.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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