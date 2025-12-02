Дожди, морось и туманы: что будет с погодой сегодня
Сегодня во вторник, 2 декабря, в Украине ожидается пасмурная и влажная погода. В течение дня в большинстве областей возможны небольшие дожди, морось или туман с мелкими каплями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня прогнозируют туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, в Карпатах местами 1-3 градуса мороза, днем 3-8 градусов тепла; на юге страны ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня также прогнозируют облачную и влажную погоду. В течение дня столбики термометров будут держаться около +6 градусов.
Согласно прогнозу Диденко, похолодание на 2-4 градуса в Украине предполагается в конце недели.
Напомним, по данным Укргидрометцентр, начало зимы в нашей стране будет относительно теплым, но облачным. РБК-Украина подготовило подробный прогноз на первую неделю зимы в Украине.
Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.
А еще метеорологи подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.