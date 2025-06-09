Украину накроет резкое похолодание: температура опустится до +8 ночью

На протяжении этой недели в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада. Из-за этого жаркая погода отойдет из большинства областей.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, на фоне поступления в Украину прохладной воздушной массы с северо-запада, "жаркая погода отойдет из большинства областей, задержавшись лишь в южной части и в восточных областях".
Синоптик рассказала, что в течение суток вторника (10 июня) и ночью среды (11 июня) наша территория будет находиться в поле повышенного атмосферного давления.
Из-за этого будет преобладать погода без осадков.
"Но днем 11 июня и в течение 12 июня - атмосферный фронт с запада будет обусловливать снова неустойчивую погоду с кратковременными дождями. Местами - с грозами", - сообщила Птуха.
Она добавила, что "в эти дни нужно снова быть внимательными к предупреждениям от Гидрометцентра".
Согласно информации представительницы УкрГМЦ, температура воздуха в Украине составит в ближайшие дни и в течение недели:
Синоптик уточнила, что самыми прохладными сейчас будут западные области (сегодня там уже 17-22°С), которые будут находиться в "более свежей" воздушной массе.
"А завтра, в принципе, вот эти 18-24°С будут как раз таки на западе, севере, частично - в центре Украины", - добавила эксперт.
Она объяснила, что когда по западным областям будет проходить в среду атмосферный фронт, то там, конечно, воздух не будет прогреваться до 24°С.
"Где-то останется в пределах до 20 градусов температура", - отметила эксперт.
Между тем более теплая погода прогнозируется, по словам Птухи, в южной части страны и в восточных областях:
Ветер в целом по Украине ожидается с северо-запада, 5-12 м/с.
"То есть это - умеренный... Локальные шквальные усиления ветра вероятны во время грозовой деятельности", - подытожила синоптик УкрГМЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве за три дня июня было обновлено пять температурных рекордов.
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