Украину массированно атакуют "Шахеды": где есть угроза

По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях, а также Киеве.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом около 22:00 Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны уже фиксируют:

в западной части Сумской области, курс - юго-западный;

на границе Сумской и Черниговской областей, курс юго-западный;

на юго-западе Сумской области, курс - юго-западный;

в Черниговской области, курс - юго-западный;

в Полтавской области, курс - юго-западный/юго-восточный;

на востоке и в центре Киевской области, курс - западный;

на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;

в центральной части Черкасской области, курс - западный;

на западе и востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный;

в Кировоградской области, курс - западный;

на севере Днепропетровской области, курс - юго-западный.

При этом новые группы дронов заметили на севере Сумской области. Они летят в юго-западном направлении.