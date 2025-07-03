UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україну масовано атакують "Шахеди": де є загроза

Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 липня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх уже фіксують у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях, а також Києві.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому близько 22:00 Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони вже фіксують:

  • у західній частині Сумської області, курс - південно-західний;
  • на кордоні Сумської та Чернігівської областей, курс південно-західний;
  • на південному заході Сумської області, курс - південно-західний;
  • у Чернігівській області, курс - південно-західний;
  • у Полтавській області, курс - південно-західний/південно-східний;
  • на сході та в центрі Київської області, курс - західний;
  • на сході Житомирської області, курс - західний/південно-західний;
  • у центральній частині Черкаської області, курс - західний;
  • на заході та сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;
  • у Кіровоградській області, курс - західний;
  • на півночі Дніпропетровської області, курс - південно-західний.

При цьому нові групи дронів помітили на півночі Сумської області. Вони летять у південно-західному напрямку.

Вибухи в Києві

Варто зауважити, що ворожі ударні дрони вже долетіли до Києва. Жителі столиці почули вибухи.

При цьому місцева влада писала про те, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаДрониАтака дронів