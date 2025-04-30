Массированный удар дронами по Харькову: уже 47 пострадавших

Количество пострадавших в результате атаки дронов на Харьков в ночь на 30 апреля возросло. Ранения получили 47 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

В ГСЧС уточнили, что в разных частях города возникло 10 пожаров.

В результате массированной атаки повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, гражданское предприятие, медицинское учреждение.

По словам мэра, ночью Харьков подвергся 16 ударам вражескими дронами. "Прилеты" были зафиксированы в Киевском, Шевченковском, Немышлянском, Слободском и Салтовском районах города.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

"До 47 возросло количество пострадавших от ночного террористического удара российских БПЛА по Харькову", - заявил городской глава.

Ночная атака дронов РФ

В ночь на 30 апреля российской оккупанты атаковали Украину дронами. Беспилотники запустили еще 29 апреля, по состоянию на 10:40 30 апреля вражеские дроны еще сбивают.

Ночью под ударом врага был Харьков и Днепр. Ранее спасатели показали последствия ударов по Харькову.

В Днепре в результате массированной дроновой атаки фиксировали несколько пожаров. Известно об одном погибшем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.