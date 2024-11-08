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Украину ждут "американские горки" в переговорах о завершении войны, - политолог

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Переговоры о завершении войны в Украине, вероятнее всего, будут длится долго. В частности, в этом вопросе могут быть "американские горки".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Политолог предположил, что будущий президент США Дональд Трамп попытается договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о мире. Но когда глава Кремля откажется идти на уступки, США могут усилить давление на Россию. В частности, необходимо будет увеличить военную помощь Украине. 

"Есть надежды у некоторых коллег и некоторые люди, я думаю в команде президента, что не сразу, а через некоторое время Трамп может действовать в нашу пользу", - уточнил Фесенко. 

Он обратил внимание, что Трамп "ломает инерцию", которая возникла за последний год на фоне действий американских властей, поскольку они не увеличивали помощь Украине и не делали каких-либо движений в сторону завершения войны. При этом новый президент может стать "катализатором ускорения процессов вокруг Украины". 

Как считает Фесенко, Украина не будет соглашаться на большинство требований России, и не может быть такого, чтобы были уступки только с украинской стороны. 

"Минимум в ближайшие недели, я думаю, можно ожидать каких-либо конкретных действий и инициатив по началу переговоров. А вот дальше сложнее", - добавил эксперт. 

Он допускает, что переговоры Украины с Россией не завершаться быстро и даже могут зайти в тупик. Проблема в том, что Москва, вероятно, будет выдвигать ультиматумы или же предлагать прекращение боевых действий по линии фронта. 

"Я думаю, что нас ждут такие, я бы сказал, американские горки в переговорах о завершении войны. Или американо-российские горки, потому что будут перепады и с одной, и с другой стороны. И ситуация иногда может быть такой сногсшибательной. Но быстрого результата не будет и будет много драматизма", - отметил политолог.

Трамп станет президентом

Напомним, Дональд Трамп уже в январе станет президентом США. Вчера, 7 ноября, он допустил, что будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом сегодня Bloomberg написало, что Трамп в одном из разговоров с европейскими лидерами дал понять, что он не сможет убедить Украину пойти на уступки Путину, если ей не предложат ничего взамен.

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