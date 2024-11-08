Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

Дональд Трамп, который станет президентом США в январе, уже обсуждает возможное завершение войны России против Украины. Он осознает, что не сможет принудить Украину к уступкам, если ей не предоставят ничего взамен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание напоминает, что Трамп уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами. Один из источников Bloomberg утверждает, что во время одного из таких разговоров обсуждался вопрос того, как Трамп может подготовиться к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам собеседника журналистов, Трамп дал понять, что он не сможет "подтолкнуть" Украину пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, если она "не получит ничего взамен".