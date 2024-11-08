Україну чекають "американські гірки" у переговорах про завершення війни, - політолог

Переговори про завершення війни в Україні, найімовірніше, триватимуть довго. Зокрема, у цьому питанні можуть бути "американські гірки".
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Політолог припустив, що майбутній президент США Дональд Трамп намагатиметься домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про мир. Але коли глава Кремля відмовиться йти на поступки, США можуть посилити тиск на Росію. Зокрема необхідно буде збільшити військову допомогу Україні.
"Є надії у деяких колег і деякі люди, я думаю в команді президента, що не одразу, а через деякий час Трамп може діяти на нашу користь", - уточнив Фесенко.
Він зазначив, що Трамп "ламає інерцію", яка виникла за останній рік на тлі дій американської влади, оскільки вона не збільшувала допомогу Україні і не робила жодних рухів у бік завершення війни. При цьому новий президент може стати каталізатором прискорення процесів навколо України.
Як вважає Фесенко, Україна не погоджуватиметься на більшість вимог Росії, і не може бути такого, щоб були поступки лише з українського боку.
"Мінімум у найближчі тижні, я думаю, можна очікувати на будь-які конкретні дії та ініціативи щодо початку переговорів. А ось далі складніше", - додав експерт.
Він допускає, що переговори України з Росією не завершуватимуться швидко і навіть можуть зайти в глухий кут. Проблема в тому, що Москва, ймовірно, висуватиме ультиматуми або пропонуватиме припинення бойових дій по лінії фронту.
"Я думаю, що нас чекають такі, я б сказав, американські гірки в переговорах про завершення війни. Або американо-російські гірки, тому що будуть перепади і з одного, і з іншого боку. І ситуація іноді може бути такою карколомною. Але швидкого результату не буде і буде багато драматизму", - наголосив політолог.
Нагадаємо, Дональд Трамп уже у січні стане президентом США. Учора, 7 листопада, він припустив, що вестиме переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому сьогодні Bloomberg написало, що Трамп в одній з розмов з європейськими лідерами дав зрозуміти, що він не зможе переконати Україну піти на поступки Путіну, якщо їй не запропонують нічого натомість.
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