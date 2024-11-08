Україну чекають "американські гірки" у переговорах про завершення війни, - політолог

Політолог припустив, що майбутній президент США Дональд Трамп намагатиметься домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про мир. Але коли глава Кремля відмовиться йти на поступки, США можуть посилити тиск на Росію. Зокрема необхідно буде збільшити військову допомогу Україні.

"Є надії у деяких колег і деякі люди, я думаю в команді президента, що не одразу, а через деякий час Трамп може діяти на нашу користь", - уточнив Фесенко.

Він зазначив, що Трамп "ламає інерцію", яка виникла за останній рік на тлі дій американської влади, оскільки вона не збільшувала допомогу Україні і не робила жодних рухів у бік завершення війни. При цьому новий президент може стати каталізатором прискорення процесів навколо України.

Як вважає Фесенко, Україна не погоджуватиметься на більшість вимог Росії, і не може бути такого, щоб були поступки лише з українського боку.

"Мінімум у найближчі тижні, я думаю, можна очікувати на будь-які конкретні дії та ініціативи щодо початку переговорів. А ось далі складніше", - додав експерт.

Він допускає, що переговори України з Росією не завершуватимуться швидко і навіть можуть зайти в глухий кут. Проблема в тому, що Москва, ймовірно, висуватиме ультиматуми або пропонуватиме припинення бойових дій по лінії фронту.

"Я думаю, що нас чекають такі, я б сказав, американські гірки в переговорах про завершення війни. Або американо-російські гірки, тому що будуть перепади і з одного, і з іншого боку. І ситуація іноді може бути такою карколомною. Але швидкого результату не буде і буде багато драматизму", - наголосив політолог.