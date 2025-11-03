Украину ждет тяжелая зима: какие главные вызовы для энергетики и фронта

Как говорится в материале, в этот период Украина должна быть готова одновременно противостоять нескольким взаимосвязанным угрозам - от эскалации на Донбассе до ударов по энергетике и роста социальной напряженности.

В частности:

удержание международной, и прежде всего американской поддержки (чтобы не нарваться на ультиматум от президента США Дональда Трампа);

удержание фронта, прежде всего Донбасса;

обеспечение жизнедеятельности страны в условиях усиления обстрелов энергетики;

сдерживание общественного недовольства, вызванного теми же обстрелами и многочисленными бытовыми неудобствами.

Международная поддержка

Потеря или ослабление международной поддержки, прежде всего со стороны США. Политические риски во внешней политике остаются важным фактором - Киеву нужно сохранить благосклонность партнеров, чтобы избежать внешнего давления или ультиматумов.

"В последнее время в теме Украины Трамп, судя по всему, стал более восприимчивым к аргументам госсекретаря Марко Рубио, которого нередко называют "антироссийским" и "проукраинским", - говорится в материале.

Эскалация на фронте

Российский диктатор Владимир Путин предлагает так называемый "компромисс" - ограничиться захватом Донетчины и Луганщины вместо всех четырех областей. Однако настоящая цель - расшатать Украину изнутри.

Москва рассчитывает на то, что этого можно добиться независимо от того, примет ли Киев ее ультиматум. Но это вызовет возмущение общества. Если же Киев продолжит борьбу и понесет потери - эффект может быть таким же.

"Эпицентром боев этой зимой останется Донецкая область, которую оккупационная армия, согласно очередному "дедлайну", хочет полностью захватить до конца февраля. Сейчас наибольшая угроза нависла над городом Покровск, где уже идут городские бои", - говорится в материале.

В случае достижения своих целей на Покровском направлении противник, как считают источники РБК-Украина, переключит внимание на Краматорско-Константиновскую агломерацию. Для этого он усилит давление на Лиман, Северск и Константиновку. Кроме того, наверняка он предпримет очередные попытки взять Купянск.

Удары по энергетике

Впрочем, по общему мнению собеседников РБК-Украина, главная цель россиян - вызвать недовольство среди рядовых украинцев, которые, по замыслу Москвы, станут требовать у властей "мира любой ценой".

Но и здесь Путину, очевидно, рассчитывать особо не на что. То есть недовольство темнотой, холодом и сопутствующими неудобствами, безусловно, будет. Но в требование мира любой ценой - де-факто капитуляции перед российскими требованиями, оно не перерастет.

"Желание мира любой ценой поддерживается одним-двумя-тремя процентами украинцев. Более 90% однозначно не хотят идти на любые уступки, чтобы прекратить войну", - говорит РБК-Украина руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

При этом социолог признает: общий уровень настроений в стране становится более пессимистичным. Такой же тренд у оценки того, в правильном ли направлении движется страна (своего рода интегральный показатель общественных настроений).

"Но это недовольство не может вылиться в какое-то политическое действие. Да, мы ходим пешком на двадцать пятый этаж и проклинаем - но не украинскую власть, не внутриукраинскую систему, а врага, то есть россиян. Всю вину возлагают на них. Мы хорошо понимаем, кто у нас враг", - объясняет социолог.

Тактика противника и последствия

Другие риски этой зимой может принести тактика тысячи порезов, к которой постоянно прибегают россияне. Они понимают, что украинская армия испытывает дефицит личного состава, из-за чего образуются бреши в нашей обороне. Активизируясь на новых направлениях, враг заставляет украинскую армию "тушить пожары", забирая туда войска с других участков, и тем самым растягивает для нас активную линию фронта. И в этом остается опасность - противник может попытаться атаковать на относительно стабильном участке фронта.

"Россияне пытаются дестабилизировать нас не только на фронте, но и в тылу. Путин взял целенаправленную линию атак на нашу энергосистему и нефтегазовую инфраструктуру - думаю, он это будет продолжать. Для нас важно отвечать, чтобы граждане России чувствовали то же, что и мы. Я думаю, что наши энергетики справятся, но то, что будут и в дальнейшем перебои в электроснабжении - мы, конечно, исключать не можем", - говорит РБК-Украина член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.