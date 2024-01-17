Украину атакуют "Шахеды": в Воздушных силах назвали направления удара

Российские войска запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления сегодня ночью, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил Украины, сегодня группы беспилотников залетают в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированного Крыма. "Шахеды" преимущественно двигались северо-западным курсом.

Ударные дроны фиксировались в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также сообщается, что дроны-камикадзе через Черное море направляются в сторону Одесской области.

Россия налаживает производство "Шахедов"

Россия активно использует иранские дроны-камикадзе типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Кроме того, позже стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов". Позже в ГУР сообщили, что в российском городе Елабуга россияне развернули минимум две линии производства дронов-камикадзе типа "Шахед". Цель России – до 2026 года выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на своей территории.