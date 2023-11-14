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РФ продолжает строить завод по производству "шахедов", санкций до сих пор нет, - Reuters

Вторник 14 ноября 2023 09:46
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РФ продолжает строить завод по производству "шахедов", санкций до сих пор нет, - Reuters Фото: РФ продолжает строить завод по производству "шахедов", санкций до сих пор нет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Международные санкции до сих пор не были введены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Несмотря на прогресс в строительстве, ни Соединенные Штаты Америки, ни их союзники до сих пор не ввели санкции против владельца завода, АО "Алабуга", или связанных с ним компаний.

Согласно утечкам документов, завод будет использоваться для массового производства иранских беспилотников Shahed-136. В частности он будет заниматься совершенствованием производственных процессов и возможностей БпЛА.

На спутниковых снимках можно было увидеть строительство других сооружений и новых периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами

"С приближением зимы... можно ожидать, что Россия ускорит свои атаки Shahed-136 против жизненно важной энергетической инфраструктуры Украины, создавая жестокие условия жизни для гражданского населения", - говорится в отчете.

В отчете Института науки и международной безопасности отмечается, что "ключевым запоздалым шагом" для Вашингтона является введение санкций против "Алабуги", которые могли бы распространиться и на связанные с ней компании.

Где расположен завод

"Завод расположен в 800 км к востоку от Москвы в Республике Татарстан. АО "Алабуга" на 66 процентов принадлежит федеральному правительству и на 34 процента - республике, говорится в сообщении", - добавляет Reuters.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. Враг регулярно использует вышеупомянутые БпЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за помощи Кремлю против Тегерана были введены многочисленные санкции.

В частности, в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

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