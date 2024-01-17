Україну атакують "Шахеди": у Повітряних силах назвали напрямки удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил України, сьогодні групи безпілотників залітають у повітряний простір України з території тимчасово окупованого Криму. "Шахеди" переважно рухалися північно-західним курсом.

Ударні дрони фіксувалися у Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також повідомляється, що дрони-камікадзе через Чорне море прямують у бік Одеської області.

Росія налагоджує виробництво "Шахедів"

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для атак на території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на численні докази його наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Крім того, пізніше стало відомо, що Росія будує завод із виробництва "Шахедів" . Пізніше в ГУР повідомили, що в російському місті Єлабуга росіяни розгорнули щонайменше дві лінії виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед". Мета Росії - до 2026 вийти на повний, замкнутий цикл виробництва саме таких БПЛА на своїй території.