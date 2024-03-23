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Украину атакуют "Шахеды", в каких областях угроза

Фото: Украину атакуют "Шахеды", в каких областях угроза (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине поздно вечером 23 марта зафиксирована атака "Шахедов". Тревога объявлена в шести регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

По сообщениям Воздушных Сил "Шахеды" движутся в направлении Одесской области.

"Шахеды" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области", - написали защитники.

Также военные обнаружили беспилотник в направлении Кривого Рога

"Кривой Рог - оставайтесь в укрытиях! Ударный беспилотник в направлении города!", - написали защитники.

В данный момент тревога объявлена в шести областях Украины.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Атака российских беспилотников по Украине

Ранее мы писали, что Россия в ночь на 23 марта выпустила по Украине 34 дрона-камикадзе. ПВО работала в пяти регионах Украины и сбила почти все беспилотники.

Также россияне применили дроны во время массированной атаки по Украине. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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