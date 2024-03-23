UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза

Фото: Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні пізно ввечері 23 березня зафіксовано атаку "Шахедів". Тривогу оголошено у шести регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

За повідомленнями Повітряних Сил "Шахеди" рухаються у напрямку Одеської області.

"Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області", - написали захисники.

Також військові виявили безпілотник у напрямку Кривого Рогу

"Кривий Ріг - залишайтесь у укриттях! Ударний безпілотник у напрямку міста!", - написали захисники.

Наразі тривогу оголошено у шести областях України.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

 

Атака російських безпілотників по Україні

Раніше ми писали, що Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони-камікадзе. ППО працювала в п'яти регіонах України і збила майже всі безпілотники.

Також росіяни застосували дрони під час масованої атаки по Україні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони