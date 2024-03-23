Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза

Атака російських безпілотників по Україні

Раніше ми писали, що Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони-камікадзе. ППО працювала в п'яти регіонах України і збила майже всі безпілотники.

Також росіяни застосували дрони під час масованої атаки по Україні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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