Украину атакуют "Шахеды", в каких областях угроза
В Украине поздно вечером 23 марта зафиксирована атака "Шахедов". Тревога объявлена в шести регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.
По сообщениям Воздушных Сил "Шахеды" движутся в направлении Одесской области.
"Шахеды" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области", - написали защитники.
Также военные обнаружили беспилотник в направлении Кривого Рога
"Кривой Рог - оставайтесь в укрытиях! Ударный беспилотник в направлении города!", - написали защитники.
В данный момент тревога объявлена в шести областях Украины.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Атака российских беспилотников по Украине
Ранее мы писали, что Россия в ночь на 23 марта выпустила по Украине 34 дрона-камикадзе. ПВО работала в пяти регионах Украины и сбила почти все беспилотники.
Также россияне применили дроны во время массированной атаки по Украине. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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