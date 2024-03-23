Украину атакуют "Шахеды", в каких областях угроза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

Атака российских беспилотников по Украине

Ранее мы писали, что Россия в ночь на 23 марта выпустила по Украине 34 дрона-камикадзе. ПВО работала в пяти регионах Украины и сбила почти все беспилотники.

Также россияне применили дроны во время массированной атаки по Украине. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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