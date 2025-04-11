Россияне обстреляли Купянск авиабомбами, есть разрушения и раненые (фото)

Российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области. В результате обстрела есть раненые, а также повреждено лечебное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения , горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля", - добавляет МВД.

Одна из управляемых авиационных бомб (КАБ ) попала во двор частного домовладения , в результате чего возник пожар.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили три человека .

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно атакуют беспилотниками, КАБами, ракетами различных типов и артиллерией украинскую инфраструктуру, в связи с чем вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины является особенно важным. Из-за ударов больше всего страдают прифронтовые населенные пункты и области в целом.

С 10 апреля по 9 утра 11 апреля российские террористы запустили против Украины:

баллистическую ракету;

39 беспилотников.

ПВО удалось сбить 24 дрона. Еще 3 дронов-имитаторов были локально потеряны.

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