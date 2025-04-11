За месяц "перемирия" РФ запустила 70 ракет и тысячи "Шахедов", - Сибига

Для Российской Федерации (РФ) типичная ложь и манипуляция. За месяц, после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня, враг запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу, которого цитирует ведомство.

"Сегодня (11 апреля, - ред.) проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно", - напомнил Сибига.

За это время страна-террорист, по словам главы ведомства, запустила:

70 ракет различных типов;

более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed;

более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).

"Это был ответ России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", - добавил министр.

Он отметил, что сегодня Россия является единственным препятствием на пути к миру, в связи с чем мир должен усилить давление против врага.