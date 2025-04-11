За месяц "перемирия" РФ запустила 70 ракет и тысячи "Шахедов", - Сибига
Для Российской Федерации (РФ) типичная ложь и манипуляция. За месяц, после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня, враг запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу, которого цитирует ведомство.
"Сегодня (11 апреля, - ред.) проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно", - напомнил Сибига.
За это время страна-террорист, по словам главы ведомства, запустила:
- 70 ракет различных типов;
- более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed;
- более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).
"Это был ответ России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", - добавил министр.
Он отметил, что сегодня Россия является единственным препятствием на пути к миру, в связи с чем мир должен усилить давление против врага.
Вопрос о перемирии между Украиной и РФ
В марте Украина согласилась на предложение Штатов о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. В то же время Россия начала выдвигать ряд условий, среди которых, например, прекращение помощи со стороны Запада для Украины, отказ Киева от мобилизации и тому подобное.
Недавно заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым", поскольку они "не решают проблем" страны-террориста.
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