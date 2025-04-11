ua en ru
Пт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За месяц "перемирия" РФ запустила 70 ракет и тысячи "Шахедов", - Сибига

Пятница 11 апреля 2025 12:19
UA EN RU
За месяц "перемирия" РФ запустила 70 ракет и тысячи "Шахедов", - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Для Российской Федерации (РФ) типичная ложь и манипуляция. За месяц, после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня, враг запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу, которого цитирует ведомство.

"Сегодня (11 апреля, - ред.) проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно", - напомнил Сибига.

За это время страна-террорист, по словам главы ведомства, запустила:

  • 70 ракет различных типов;
  • более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed;
  • более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).

"Это был ответ России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", - добавил министр.

Он отметил, что сегодня Россия является единственным препятствием на пути к миру, в связи с чем мир должен усилить давление против врага.

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

В марте Украина согласилась на предложение Штатов о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. В то же время Россия начала выдвигать ряд условий, среди которых, например, прекращение помощи со стороны Запада для Украины, отказ Киева от мобилизации и тому подобное.

Недавно заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым", поскольку они "не решают проблем" страны-террориста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба
Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны