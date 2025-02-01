Число погибших в результате удара по дому в Полтаве достигло 9
Количество жертв в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Полтаве снова возросло. Сейчас уже погибли девять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОВА.
"К сожалению, в результате удара по жилому дому погиб еще один человек. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении в 21:43.
Перед этим в ОВА информировали, что среди погибших в Полтаве - один ребенок. Кроме того, 17 травмированных, среди которых тоже 4 ребенка. Спасли удалось 22 человека.
Известно, что на месте происшествия, по крайней мере несколько часов назад, работали 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе задействовано почти более 100 единиц техники.
По состоянию на 19:12 психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 - это дети.
Что предшествовало
Напомним, сегодня утром российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники и ракеты, либо проще говоря - совершили массированную комбинированную атаку.
После пусков стратегической авиации РФ, скоростные цели противника оказались в воздушном пространстве Украины. Через некоторое время стало известно, в Полтаве ракета попала в жилой дом. Кроме того, в целом в ходе атаки РФ в ночь на 1 февраля, пострадали также Запорожье и Харьков.
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