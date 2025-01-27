РФ ударила авиабомбами по Степногорску в Запорожской области, есть раненые
Россияне атаковали авиабомбами Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
"Четыре человека ранены - враг продолжает террор прифронтовых территорий", - написал Федоров.
По его данным, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь.
Обстрел Запорожья в ночь на 23 января
В ночь на 23 января российские террористы дважды атаковали Запорожье, тогда вражеские дроны уничтожили энергетический объект, в результате чего более 20 тысяч абонентов остались без света. В частности враг атаковал город баллистическими ракетами, одна из которых разрушила двухэтажный многоквартирный дом.
В результате обстрела погиб 47-летний мужчина.
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