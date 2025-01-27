На Прикарпатье РФ атаковала критическую инфраструктуру, произошло возгорание

Российская армия в ночь на понедельник, 27 января, атаковала территорию Украины ударными дронами. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук и городского голову Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook.

Как рассказала Онищук, этой ночью серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. Враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью россиян стали объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала.

Однако в одном из мест удара зафиксировано возгорание, там работают соответствующие службы.

"Спасибо силам ПВО за защиту. И всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеских атак. В очередной раз обращаюсь к жителям края не пренебрегать сигналами "воздушной тревоги" и позаботиться о собственной безопасности", - написала она.

В то же время Марцинкив уточнил, что россияне били как по Ивано-франковской области, так и по самому месту.

"Прежде всего спасибо нашей ПВО, ребятам и девушкам, которые защищают нас. Слава Богу все обошлось. Враг наносил масштабный удар и по области, и пытался по громаде. Но благодаря работе ПВО предварительно без повреждений гражданского имущества", - рассказал он.

Обновлено в 09:15.

В ГСЧС уточнили, что в результате ночной атаки на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. Сейчас продолжается ликвидация пожара площадью 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте привлекались 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.

Фото: последствия атаки на Прикарпатье (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Украины

Вчера вечером российская армия снова запустила по территории Украины ударные дроны с разных направлений. В частности, ночью, из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.

Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.