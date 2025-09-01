Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 20:55. "Шахеды" фиксировались в Днепропетровской и Сумской областях. Также были замечены ударные дроны в Черниговской области.

По состоянию на 23:05 вражеские дроны фиксируются в Одесской области курсом на Татарбунарский район.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

