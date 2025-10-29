Украину атаковали почти 130 дронов с пяти направлений: зафиксировано 32 попадания

Атака началась вечером 28 октября и продолжалась в течение ночи.

По данным военных, дроны враг запускал с нескольких направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированных территорий Украины: Донецка, Чауды и Гвардейского (Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 93 вражеских беспилотника на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 32 дронов в десяти локациях.

Военные отмечают, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских дронов.