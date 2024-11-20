Украину атаковали дронами и ракетами: ПВО работала в 14 областях

Россия в ночь на 20 ноября выпустила по Украине более сотни дронов и шесть ракет. Противовоздушная оборона работала в 14 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Также оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, россияне били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 "Шахеда" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска.

Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 11:00 подтверждено уничтожение двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских дронов.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще 58 беспилотников локационно потеряны в разных регионах. Пять дронов полетели в Россию, один - в Беларусь.