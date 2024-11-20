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Оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам: какие последствия

Прилуки, Среда 20 ноября 2024 09:11
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам: какие последствия Фото: россияне обстреляли Прилуки в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия во вторник, 19 ноября, нанесла ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области. В результате атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как сообщили правоохранители, войска РФ нанесли ракетный удар по городу Прилуки вчера вечером. В результате вражеской атаки 70-летний местный житель получил ранения, повреждена гражданская инфраструктура.

"На место происшествия немедленно прибыли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы Прилуцкого райотдела полиции, спасатели и медики", - говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали последствия и собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Фото: россияне обстреляли Прилуки (t.me/UA_National_Police)

Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу, в том числе и в Киеве.

В столице ночью 20 ноября трижды объявляли воздушную тревогу. В городе работала противовоздушная оборона и раздавались взрывы.

КГВА заявила, что в Днепровском районе якобы упали обломки дронов, из-за чего возник пожар в многоэтажном доме. Однако позже эту информацию опровергли. Пожар в многоэтажке вспыхнул из-за бытового прибора.

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