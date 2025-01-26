ua en ru
Вс, 26 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне атаковали дронами Сумы: повреждены дома и учебное заведение

Сумы, Воскресенье 26 января 2025 08:46
UA EN RU
Россияне атаковали дронами Сумы: повреждены дома и учебное заведение Фото: россияне атаковали дронами Сумы 26 января (GettY Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Сумы дронами в ночь на 26 января. В результате атаки в городе есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания", - говорится в сообщении.

В результате атаки в Сумах пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы.

По данным Сумской ОВА, за ночь над регионом уничтожили 7 вражеских "Шахедов". С начала 2025 года подразделения ПВО в Сумской области уничтожили 235 российских беспилотников.

Ночная атака дронов

В ночь на 26 августа россияне выпустили по Украине дроны. Движение беспилотников фиксировали в Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

Этой ночью российские дроны снова атаковали Харьков. В городе зафиксировали повреждения домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Потери РФ за сутки составили более 1700 солдат, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили более 1700 солдат, - Генштаб
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ