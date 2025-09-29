ua en ru
Украинцу грозит четыре года тюрьмы за поджог IKEA в Вильнюсе

Вильнюс, Понедельник 29 сентября 2025 18:34
Украинцу грозит четыре года тюрьмы за поджог IKEA в Вильнюсе Иллюстративное фото: украинец мог устроить пожар в IKEA в Вильнюсе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинца Даниила Бардадима подозревают в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе в прошлом году. Прокуратура запросила для него наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом заявил прокурор Томас Улдукис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Прокуратура запросила совокупное наказание в виде четырех лет лишения свободы", - отметил Улдукис.

По его словам, он требовал более сурового наказания, чем предусмотрено по каждой из четырех статей обвинения.

"Но поскольку дело было рассмотрено достаточно быстро и суд смог провести сокращенное изучение доказательств, закон предусматривает сокращение наказания на одну треть", - уточнил прокурор.

Он отметил, что после приговора обвиняемый должен отбывать срок в Литве.

Молодой украинец обвиняется в совершении теракта, незаконном хранении взрывчатки, террористической подготовке и поездке с террористической целью.

На момент преступления он был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему грозит, - 10 лет тюрьмы. Приговор ожидается позже в этом году.

Пожар в IKEA

Напомним, 8 мая 2024 года в магазине IKEA в Вильнюсе начался пожар. Как установили позже правоохранители, в магазине заложили самодельное взрывное устройство с таймером. Пострадавших в результате инцидента не было.

Следствие утверждает, что к инциденту причастны двое граждан Украины младше 20 лет. Даниила Бардадима, которому на тот момент было 17 лет, задержали 13 мая вблизи Паневежиса. По данным властей, он вернулся в Литву, чтобы забрать спрятанное оборудование для нового поджога, и направлялся на автобусе в Ригу для подготовки второй атаки.

