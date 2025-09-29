Українцю загрожує чотири роки в'язниці за підпал IKEA у Вільнюсі

Українця Данила Бардадима підозрюють у підпалі магазину IKEA у Вільнюсі минулого року. Прокуратура запросила для нього покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Про це заявив прокурор Томас Улдукіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Прокуратура запросила сукупне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі", - зазначив Улдукіс.

За його словами, він вимагав суворішого покарання, ніж передбачено за кожною з чотирьох статей обвинувачення.

"Але оскільки справу було розглянуто досить швидко і суд зміг провести скорочене вивчення доказів, закон передбачає скорочення покарання на одну третину", - уточнив прокурор.

Він зазначив, що після вироку обвинувачений має відбувати термін у Литві.

Молодий українець звинувачується у скоєнні теракту, незаконному зберіганні вибухівки, терористичній підготовці та поїздці з терористичною метою.

На момент злочину він був неповнолітнім, тому максимальне покарання, яке йому загрожує, - 10 років в'язниці. Вирок очікується пізніше цього року.