Українцю загрожує чотири роки в'язниці за підпал IKEA у Вільнюсі

Вільнюс, Понеділок 29 вересня 2025 18:34
Українцю загрожує чотири роки в'язниці за підпал IKEA у Вільнюсі Ілюстративне фото: українець міг влаштувати пожежу в IKEA у Вільнюсі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українця Данила Бардадима підозрюють у підпалі магазину IKEA у Вільнюсі минулого року. Прокуратура запросила для нього покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Про це заявив прокурор Томас Улдукіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Прокуратура запросила сукупне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі", - зазначив Улдукіс.

За його словами, він вимагав суворішого покарання, ніж передбачено за кожною з чотирьох статей обвинувачення.

"Але оскільки справу було розглянуто досить швидко і суд зміг провести скорочене вивчення доказів, закон передбачає скорочення покарання на одну третину", - уточнив прокурор.

Він зазначив, що після вироку обвинувачений має відбувати термін у Литві.

Молодий українець звинувачується у скоєнні теракту, незаконному зберіганні вибухівки, терористичній підготовці та поїздці з терористичною метою.

На момент злочину він був неповнолітнім, тому максимальне покарання, яке йому загрожує, - 10 років в'язниці. Вирок очікується пізніше цього року.

Пожежа в IKEA

Нагадаємо, 8 травня 2024 року в магазині IKEA у Вільнюсі почалася пожежа. Як встановили пізніше правоохоронці, у магазині заклали саморобний вибуховий пристрій із таймером. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Слідство стверджує, що до інциденту причетні двоє громадян України віком до 20 років. Данила Бардадима, якому на той момент було 17 років, затримали 13 травня поблизу Паневежиса. За даними влади, він повернувся до Литви, щоб забрати заховане обладнання для нового підпалу, і прямував автобусом до Риги для підготовки другої атаки.

