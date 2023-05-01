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Украинцам увеличили количество стран, где можно сдать мультитест-2023. Новый список

Фото: украинцам увеличили количество стран, где можно сдать мультитест-2023
Автор: Наталья Кава

Ученикам, которые из-за российского вторжения вынуждены были выехать за пределы Украины, расширили список стран, в которых можно сдать национальный мультипредметный тест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, к списку добавились:

  • Мерш (Люксембург);
  • Майнц (Германия);
  • Осло (Норвегия);
  • Бельдиби (Турция).

Напомним, что до 7 мая в персональном кабинете можно сменить локацию для участия в НМТ более удобной. При этом существует ограничение количества участников, которые могут проходить оценивание. Это может повлиять на наличие количества мест, поэтому не стоит медлить с выбором и зарегистрироваться, пока есть места.

"Тестирование за границей будет проходить так же как и в Украине - в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами", - говорится в сообщении.

Напомним, проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. На этой неделе расширен список городов, где украинцы смогут пройти тестирование.

Известно, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.

Ранее мы писали, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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