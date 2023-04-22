В МОН опубликовали список городов за границей, где украинцы смогут сдать мультитест-2023
Проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. На этой неделе расширен список городов, где украинцы смогут пройти тестирование.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
В Министерстве напомнили, что в случае если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.
Однако, несмотря на увеличение количества городов в самих локациях, есть ограничения по количеству мест для участников.
"Итак, в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", - говорится в сообщении.
По данным Министерства, основную сессию НМТ можно будет сложить в городах таких стран:
- Австрия – Вена.
- Азербайджан - Баку.
- Бельгия – Брюссель.
- Болгария – Варна, София.
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон.
- Грузия – Тбилиси.
- Дания – Орхус.
- Эстония – Таллин.
- Ирландия – Дублин.
- Испания – Валенсия.
- Италия – Милан, Рим.
- Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто.
- Латвия – Рига.
- Литва – Каунас.
- Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен.
- Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин.
- Португалия – Лиссабон.
- Румыния – Бухарест.
- США – Нью-Йорк, Сакраменто.
- Венгрия – Будапешт.
- Финляндия – Хельсинки.
- Франция – Марсель, Париж.
- Чехия – Брно, Прага.
- Швеция – Стокгольм.
Ранее РБК-Украина сообщало, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.
Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.
Ранее мы писали, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.
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