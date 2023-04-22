В МОН опубликовали список городов за границей, где украинцы смогут сдать мультитест-2023

Проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 24 странах. На этой неделе расширен список городов, где украинцы смогут пройти тестирование.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

В Министерстве напомнили, что в случае если вы создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, то изменить локацию можно после получения сертификата до 7 мая 2023 года.

Однако, несмотря на увеличение количества городов в самих локациях, есть ограничения по количеству мест для участников.

"Итак, в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", - говорится в сообщении.

По данным Министерства, основную сессию НМТ можно будет сложить в городах таких стран: