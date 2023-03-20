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Мультитест-2023: стало известно, когда пройдет основная сессия

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 17:16
Мультитест-2023: стало известно, когда пройдет основная сессия Фото: когда и как будет проходить регистрация на НМТ-2023 (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"Приказом Министерства образования и науки Украины утвержден календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование будет проходить в две сессии: основная: 5 июня - 23 июня; дополнительная: 11-24 июля", - говорится в сообщении.

При этом регистрация лиц, участвующих в основной сессии НМТ, продлится с 3 апреля по 3 мая. После этого участники смогут в персональном кабинете внести изменения до 7 мая.

Кроме этого в период с 5 по 12 июня смогут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ в основной период регистрации.

"Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и место проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ", - рассказали в УЦОКО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2023 году абитуриенты в Украине снова будут сдавать национальный мультипредметный тест. Регистрация начнется в апреле на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1. Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.

Также ранее мы писали, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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мультипредметный тест УЦОКО
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