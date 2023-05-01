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Українцям збільшили кількість країн де можна здати мультитест-2023. Новий список

Фото: українцям збільшили кількість країн де можна здати мультитест-2023 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Учням, які через російське вторгнення змушені були виїхати за межі України, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, до списку додалися:

  • Мерш (Люксембург);
  • Майнц (Німеччина);
  • Осло (Норвегія);
  • Бельдібі (Туреччина).

Нагадаємо, що до 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. При цьому існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Це може вплинути на наявність кількості місць, тому не варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця.

"Тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні - у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 24 країнах. Цього тижня було розширено список міст, де українці зможуть пройти тестування.

Відомо, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.

Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

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