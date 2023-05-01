Українцям збільшили кількість країн де можна здати мультитест-2023. Новий список

Учням, які через російське вторгнення змушені були виїхати за межі України, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, до списку додалися:

Мерш (Люксембург);

Майнц (Німеччина);

Осло (Норвегія);

Бельдібі (Туреччина).

Нагадаємо, що до 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. При цьому існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Це може вплинути на наявність кількості місць, тому не варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця.

"Тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні - у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами", - сказано в повідомленні.