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Как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году: ответ МОН

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 23:25
Как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году: ответ МОН Фото: Как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году (freepik com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские абитуриенты, которые из-за войны находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобразования Сергея Шкарлета в эфире телемарафона .

Как составить НМТ украинским абитуриентам за границей

Шкарлетт напомнил, что в прошлом году украинские абитуриенты уже имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. Для этого там были обустроены специальные экзаменационные центры.

В 2023 году Министерство образования и науки намерено расширить сеть составления НМТ за рубежом и увеличить количество стран. Делая все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.

В каких странах в этом году можно будет сдавать мультитест

По словам Министра, составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС. Кроме того, специальные центры будут размещены в США, Японии, Канаде, Турции.

Сколько выпускников будет составлять НМТ

Шкарлетт пояснил, что точная цифра будет известна по окончании регистрации на тест, а она, по его словам, стартует в апреле.

"В 2023 году школы должна закончить примерно 220 - 224 тысяч одиннадцатиклассников, которые смогут претендовать на поступление в ЗВО", - отметил Шкарлетт.

Как будет проходить вступительная кампания в 2023 году

  • Мультитест будет содержать задания по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика. Один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика или химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, а дополнительная в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах. Их создадут в Украине и в некоторых странах за рубежом.
  • Регистрация на НМТ в этом году состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Напомним, РБК-Украина ранее подробно рассказывала как в 2023 году будет проходить мультитест.

Ранее мы также писали о том, что Минобразования предложило упразднить для учащихся 4-х и 9-х классов государственную итоговую аттестацию (ГНА) в этом году.

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